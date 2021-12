Eventos no feriadão alteram tráfego em Salvador

Salvador recebe uma série de eventos no período deste feriado prolongado da Proclamação da República. Por conta dos eventos deste fim de semana na cidade, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego em bairros de Salvador a partir desta sexta-feira, 15.

Para receber o Campeonato Brasileiro de Orientação Sprint, o Centro Histórico sofrerá alterações nesta sexta-feira, assim como o bairro de Santa Cruz, que recebe a Caminhada Profética. Os bairro de Pau da Lima, Bonfim, Engenho Velho da Federação e Lobato também serão modificados nesta sexta.

No domingo, 17, para receber a Parada LGBT QI+, a Transalvador modifica trafégo em Cajazeiras. O que também acontece em São Caetano, para a realização do Bloco as Sete Mulheres e Mais Algumas.

