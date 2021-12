Eventos marcam início das homenagens a Irmã Dulce no mês de agosto

Embalados pela expectativa da Canonização de Irmã Dulce, milhares de fiéis, devotos e admiradores da freira baiana irão se reunir neste domingo, 4, para a abertura das comemorações em honra à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres.

A agenda festiva terá início às 10h30, com a Carreata de Irmã Dulce, com saída do Santuário do Anjo Bom (Avenida Dendezeiros do Bonfim), seguida da Feijoada Beneficente em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), às 12h, no estacionamento da igreja. Também no domingo, no Santuário, será iniciado o Novenário, que prosseguirá até 12 de agosto, com missas sempre às 18h.

A procissão motorizada contará com dezenas de carros ornamentados em homenagem a Irmã Dulce e irá percorrer alguns dos principais locais por onde a religiosa atuou, relembrando momentos marcantes da trajetória de solidariedade do Anjo Bom: Largo dos Mares, Caminho de Areia, Madragoa e Bonfim, retornando em seguida para o ponto de partida. Já a feijoada (com ingressos a R$ 15, à venda na secretaria do Santuário) contará com show de grupo de samba de partido-alto e um animado bingo.

A programação contempla ainda a Caminhada da Fé, no dia 11 de agosto, às 8h, com saída da Igreja do Senhor do Bonfim em direção ao Santuário da beata. Já a agenda do novenário incluirá também Momento Devocional à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, Oração do Terço de Devoção, quermesse e apresentação musical.

Missa Solene

No dia 13 de agosto, às 9h, acontece a Missa Solene, no Santuário da Bem-Aventurada, que será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Com a Canonização de Irmã Dulce, cuja cerimônia será realizada no dia 13 de outubro, no Vaticano, a freira passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres e terá como data litúrgica o dia 13.

adblock ativo