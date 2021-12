Eventos marcam aniversário de Salvador

No próximo dia 29 de março, Salvador completa 459 anos. Para comemorar a data, uma série de eventos com o tema "Do acarajé ao mundo digital" será realizada em toda a cidade, do Farol da Barra a Itapuã, durante o mês de março.

Nesta sexta-feira, 7, será inaugurado um obelisco a Dom João VI, recentemente restaurado, no jardim do Palácio da Aclamação. A festa está marcada para as 16h com direito a show pirotécnico, apresentação de fanfarras, além da presença do prefeito João Henrique Carneiro.

A praça Dois de Julho, no Campo Grande, recebe uma exposição a céu aberto com 32 painéis que contam a passagem da famíia real portuguesa no Brasil. Já na próxima terça-feira, 11, será inaugurado um busto de bronze de Dorival Caymmi, na praça que leva seu nome em Itapuã. O evento será realizado as 17h e terá também show dos canta cantora baiana Jussara Silveira e seu parceiro Luis Brasil. No dia 29, a festa fica por conta do rapper MV Bill, que faz apresentação gratuitia na praça Tomé de Souza.

(*) com informações de Luisa Torreão, do A Tarde

