Eventos marcam 75 anos de fundação da Acbeu

A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu) promove vários eventos em comemoração aos 75 anos dedicados à difusão do ensino da língua inglesa na Bahia.

O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Jorge Calmon Filho, e pela superintendente, Athiná Arcadinos Leite, na manhã desta sexta-feira, 19, em visita à sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores.

"É uma instituição sem fins lucrativos, preocupada em disseminar os valores e a língua americana", pontuou Calmon Filho. "Trabalhamos com programas sociais, em parceria com embaixadas americanas no Brasil, oferecendo bolsas de estudos para alunos da rede pública. Desde o ano de 2012, temos a Acbeu Maple Bear, uma rede de ensino bilíngue presente em mais de 80 países", completou ele.

"Trabalhamos com a educação bilíngue, do infantil ao fundamental regular, seguindo os parâmetros curriculares do MEC", explicou a superintendente Athiná.

Acervo em mostra

Como parte da celebração de aniversário, está em cartaz, na galeria da entidade, no Corredor da Vitória, a exposição Acervo Acbeu - 75 anos: uma trajetória de inovação e incentivo à cultura.

A mostra conta com 15 peças, entre telas, esculturas e objetos que fazem parte dos processos e trabalhos de 17 artistas. A visitação, gratuita, pode ser feita até o próximo dia 27, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h. A curadoria é da professora e crítica de arte Alejandra Muñoz, da Escola de Belas Artes da Ufba.

Na próxima terça, 23, haverá uma cerimônia, para convidados, no Teatro Acbeu, com a presença do cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil, James Story, além de algumas autoridades da capital baiana.

A Acbeu se destaca por ser a única instituição de ensino de inglês recomendada na Bahia pelo governo dos Estados Unidos. Ao longo da trajetória de 75 anos de trabalho no estado, a associação já recebeu cerca de 270 mil alunos.

adblock ativo