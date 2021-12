Eventos LGBT promovem conscientização de público

A II Semana Fora do Armário, série de eventos com o objetivo de promover a conscientização e visibilidade do público LGBT, foi aberta na tarde desta quinta-feira, 1º, no Palácio Rio Branco, na praça Thomé de Souza, Centro Histórico de Salvador.

A programação, que segue até o dia 11, é realizada pelas secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Cultura (Secult) e Turismo (Setur), ao lado de organizações sociais e coletivos baianos.

Durante a abertura, o titular da SJDHDS, Geraldo Reis, pontuou que a expectativa é promover o convívio saudável entre pessoas de orientações sexuais diferentes. "Queremos levar uma mensagem de respeito à dignidade das pessoas e à pluralidade social", disse.

A principal atividade cultural da II Semana Fora do Armário é a 15ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que encerra os festejos, na tarde do dia 11. O evento se concentrará no Campo Grande e seguirá em direção à praça Castro Alves.

Eleita madrinha do desfile, a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, recebeu o certificado de membro honorário, cedido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), durante a cerimônia de abertura da semana.

"Foi uma surpresa para mim, mas me sinto honrada em ter sido escolhida. Me identifico com o movimento e tenho aprendido muito. É um orgulho ser madrinha e poder fazer parte de uma luta tão digna e justa", disse.

Inclusão

Além da causa LGBT, a parada também pretende incluir questões voltadas para a identidade racial e evidenciar a presença de mulheres e mães no movimento.

A convite da organização, os coletivos Afrobapho, Batekoo e Tombo participarão dos atos e da parada. Representando o Afrobapho, Alan Costa descreveu a necessidade de trazer novo viés para o movimento: "Nossa luta agora é para colocar o povo negro na cena e discutir as particularidades do racismo dentro da pauta LGBT".

Durante o cortejo, haverá participações representativas, como a inclusão do Trio das Mães. A jornalista e youtuber Maíra Azevedo, criadora do personagem Tia Má, será uma das personalidades que desfilarão no carro.

"A luta contra a homofobia, lesbofobia e transfobia não deve ficar restrita ao mundo LGBT, sou uma pessoa que combate toda e qualquer forma de discriminação. Estou com as mães pela diversidade, que lutam para assegurar que seus filhos e filhas tenham o direito de amar livremente. Me sinto honrada porque essa é uma causa que me convoca", considerou Maíra.

A programação contará, também, com atividades culturais, rodas de diálogos sobre temas emergentes às questões de identidade e o lançamento do livro A Laicidade do Estado Brasileiro, de Joana Zylbersztajn.

