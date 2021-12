Eventos gratuitos celebram Dia da Mulher em Salvador

Cuidados com a beleza, dicas de moda e atividades físicas fazem parte da programação elaborada por órgãos públicos e privados em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante o dia, diversas ações gratuitas acontecem em diferentes pontos de Salvador.

No Dique do Tororó, será realizada a caminhada Mulher, Saúde e Liberdade, às 7h. A titular da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres (SPM), Olívia Santana, afirma que esta é uma forma de celebrar a luta feminista e as conquistas na sociedade baiana.

"É a primeira vez que a secretaria promove a ação. Esperamos enfatizar o papel da mulher na comunidade", diz. Para ela, a desigualdade em relação aos homens ainda existe, por isso "é importante criar mecanismos que fortaleçam e defendam os direitos femininos".

A partir das 9h, serão oferecidos serviços como exames de acuidade visual, aulas de dança e cuidados estéticos. A ação também conta com um posto para doação de sangue, além dos shows da Banda Didá e da DJ Carol Mansur.

Para quem prefere pedalar, o movimento Salvador Vai de Bike, em parceria com a Superintendência de Políticas para Mulheres, realizará um circuito ciclístico cujo ponto de partida também é o Dique do Tororó.

Interessados devem comparecer ao local, às 8h, levando 1 kg de alimento não perecível. As doações serão repassadas para as Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid).

O roteiro do circuito começa no Dique e vai em direção à avenida Centenário, passando pela Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina e Av. Vasco da Gama, onde retorna ao ponto inicial.

Outras opções

O Shopping Bela Vista também montou uma programação especial para celebrar a data. A partir das 13h, serão ministradas palestras sobre saúde, estilo e direitos da mulher, por personalidades como Luislinda Valois, primeira juíza negra do Brasil, e a vice-prefeita do município, Célia Sacramento.

Coordenador da Campanha do Hetero Exame (que rege as ações no shopping), André Cunha antecipa que serão sorteados brindes entre as participantes.

O Instituto Embelleze também presenteará as mulheres com tratamentos de beleza gratuitos nas unidades espalhadas pela capital baiana. Cortes, penteados e escovação de cabelos, maquiagem e outros serviços serão ofertados.

