Eventos em Salvador causam alterações no trânsito neste fim de semana

O trânsito de Salvador sofrerá alterações em algumas vias dos bairros da Boca da Mata, da Boca do Rio, de Sete de Abril, do Lobato, de Brotas, além da região do Dique do Tororó, em decorrência de eventos que ocorrem neste sábado, 15, e domingo, 16.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as modificações no tráfego tem como objetivo proporcionar maior segurança aos participantes (confira abaixo).

Neste sábado, o fluxo de veículos será interditado progressivamente no Largo da Boca da Mata, a partir das 15h, para a realização da 8ª Marcha para Jesus da Igreja Quadrangular, que passará pelas ruas da Matriz, A, Engenheiro Antônio Franco, com chegada na rua C.

No domingo, o bairro da Boca da Rio terá o tráfego alterado em razão da Carreata de São Francisco de Assis. Haverá interdição progressiva, a partir das 8h30, na rua Abelardo Andrade de Carvalho, com saída na Paróquia São Francisco de Assis, seguindo pela rua Clemente Mariani, rua Emiliano Galiza, rua Hélio Machado, rua Des. Lineu Lapa Barreto, rua Antônio da Silva Coelho, rua Elesbão do Carmo, rua Baltazar Solé, avenida Prof. Manoel Ribeiro, rua Rodolpho Coelho Cavalcante, e Estrada do Curralinho.

O evento também causará interdição progressiva na rua Prof. Pinto de Aguiar, rua Jaime Sapolnik, rua das Araras, avenida Jorge Amado, rua da Amendoeira do Jardim Imperial, praça Igor, rua Nadir Mendonça, rua Araújo Bastos, rua Barros Pimentel, rua Lagoa Bela, rua Gonçalves Cezimbra, rua Marquês de Queluz, rua Araújo Bastos, rua Carimbamba, rua Pituaçu, rua Dina Sfat, avenida Dom Eugênio Sales, rua Jaime Loureiro, rua Clemente Mariani, rua Emiliano Galiza, rua Prof. Pinto de Aguiar, rua Lúcio Manoel da Hora, e na rua Abelardo Andrade de Carvalho, com chegada na Paróquia São Francisco de Assis.

Também no domingo, o fluxo de veículos muda no entorno do Dique do Tororó para a realização da 'Volta ao Dique com a Mudei de Nome'. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 9h, na avenida Pres. Costa e Silva (Dique sentido Lapa), até o cruzamento próximo à Kia Motors. Haverá também bloqueio, das 9h às 14h, na avenida Vasco da Gama, a partir do viaduto Rômulo Almeida até o retorno situado nas imediações da Arena Fonte Nova.

Os veículos em geral, que habitualmente trafegam pelo trecho interditado, vindos da avenida Vasco da Gama, terão como opção o viaduto Juscelino Kubitschek, avenida Anita Garibaldi e praça Lord Cochrane. Já os veículos provenientes da avenida Centenário, com destino à avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Sete Portas, entre outras, terão como alternativa a avenida Vasco da Gama, avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá) e avenida Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô).

No bairro de Sete de Abril, a 3ª Caminhada do Samba de Sete de Abril também causará alterações no trânsito neste domingo. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 13h, na rua Nossa Senhora do Carmo, trecho entre do Girassóis e o Final de linha. Das 17h às 20h30, o bloqueio ocorre na Rua Nossa Senhora do Carmo – Fim de Linha de 7 de Abril.

Já no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador, o fluxo de veículos será interditado progressivamente neste domingo, a partir das 15h, para a Procissão da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores. O evento passará pela rua Aterro do Joanes, com saída na Capela São Vicente de Paulo, seguindo pela rua Damião Barbosa, viaduto do Lobato, avenida Afrânio Peixoto, rua Monteiro Lobato, com chegada na Capela São João Maria Vianney, no Jardim Lobato.

Por fim, a Procissão da Paróquia Nossa Senhora de Brotas causará alterações no trânsito em Brotas neste domingo. Haverá interdição progressiva, a partir das 16h30, na avenida Dom João VI, saída na Igreja Nossa Senhora de Brotas, rua Professor Alipio Franca, avenida Dom João VI, rua Desembargador Antônio Bulcão, rua Edvaldo Cantolino, rua Paulo Pedreira, rua Amir Macedo, rua Miguel Gustavo, avenida Dom João VI, retorno no Hospital Aristides Maltez, com chegada na Igreja Nossa Senhora de Brotas.

