Eventos debatem religiosidade afro-brasileira

Membros das religiões afro-brasileiras vão realizar, a partir da próxima terça-feira, 24, mais uma edição de um evento marcante: o III Encontro de Nações de Candomblé.

Realizada pela primeira vez em 1981, a reunião este ano tem a novidade de contar com a representação das tradições de outra regiões da Bahia, como o jarê e o pegi, originários da Chapada Diamantina e Jacobina, respectivamente.

De forma simultânea vai acontecer o I Simpósio de Estudos da Religião Afro-Brasileira. Os eventos serão na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Terreiro de Jesus.

O simpósio apresentará estudos do Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Ufba, sediado no Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao), instituição promotora das duas iniciativas.

"O encontro ganhou uma dimensão que está nos surpreendendo", diz Márcia Santos que, ao lado de Lindinalva Barbosa e dos doutores em antropologia Cláudio Pereira e Jeferson Bacelar, forma a comissão organizadora.

"Será um espaço onde os religiosos de matriz africana vão atualizar as discussões de interesse e ter notícias da diversidade que caracteriza a prática religiosa", aponta Lindinalva Barbosa. Ela também destaca a presença de jovens pesquisadores no simpósio.

"O interessante é que muitos deles também são de candomblé", completa.

Para Jeferson Bacelar, será a oportunidade de perceber como o candomblé está lidando com questões atuais. "O candomblé tem uma dinâmica muito interessante, tanto interna como externa. Mesmo mantendo tradições, ele precisa dialogar com o moderno", diz.

Homenagem



Escolhido para ser homenageado, o doutor em antropologia e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Júlio Braga, vai realizar uma palestra intitulada O Antropólogo na Encruzilhada, tema de um dos livros dele.

"É uma reflexão a partir de uma pergunta que sempre me faziam. As pessoas consideram contradição pesquisar a religião que se professa. Cada vez que me perguntavam sobre isso tinha vontade de xingar. Para não fazê-lo, preferir escrever", conta Braga, em meio a gargalhadas. Ele tem extensa produção sobre o candomblé, inclusive livros que se tornaram clássicos, como O Jogo de Búzios .

A saudação inicial aos dois eventos será feita pela ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, Mãe Stella de Oxóssi.

Já a conferência de abertura do simpósio terá Vagner Gonçalves como palestrante.

Para participar é necessário fazer inscrição no Ceao, que fica no Largo 2 de Julho. A inscrição custa R$ 20 (estudante) e R$ 30 (público em geral). Para ver a programação acesse www.ceao.ufba.br.

adblock ativo