Eventos alteram trânsito em Salvador neste final de semana

Durante o fim de semana, neste sábado, 16 e domingo, 17, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego de veículos para a realização de eventos em alguns bairros da capital baiana, como Barra, Lobato, Pituba, Orla, Santo Antônio Além do Carmo, entre outros.

Ação tem o objetivo de promover maior segurança aos participantes dos eventos. Confira abaixo eventos e alterações.

Saiba Dizer Não às Drogas

Para o evento que acontece neste sábado, 16, no bairro da Barra, será feita interdição do tráfego de veículos, das 15h às 22h, Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas), e Av. Almirante Marques de Leão (entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Dias d’Ávila).

Os veículos em geral, que habitualmente trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego, sentido Ondina / Barra, a Rua Marquês de Caravelas, Av. Almirante Marques de Leão, Rua Dias d’Ávila, e Rua Afonso Celso. Já no sentido inverso, a opção é acessar a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame - Chame, e Av. Centenário.

XVI Ressaca do Carnaval - Festa das Cabritas

Para o evento que acontece neste final de semana, serão feitas intervenções na região do Lobato no sábado, 16, das 19h às 02h do dia subsequente, e no domingo, 17, das 10h às 19h. Haverá interdição do tráfego de veículos na 2ª Travessa Ana Piedade, Rua Estrada Velha de Lobato, Praça Maroly Lopes, Rua Fabriciano Conceição, Largo de Raul, 2ª Travessa Ana Piedade.

Serão instaladas ainda as seguintes Barreiras Fixas (BF) e Móveis (BM), a partir das 14h de sábado até as 19h de domingo:

BM 01 - Av. Afrânio Peixoto / Rua Ana Piedade;

BM 02 - Rua Padre Noberto Rodrigues / 3ª Travessa Ana Piedade;

BF 01 - Av. Afrânio Peixoto / Rua Ana Piedade;

BF 02 - Rua Padre Noberto Rodrigues / 3ª Travessa Ana Piedade;

BF 03 - Rua do Cabrito / Rua das Hortas;

BF 04 - Rua 9 de Novembro / Rua 9 de Dezembro;

BF 05 - Rua Adilson Leite / Rua Itaguaracy;

BF 06 - Estrada Lobato - Campinas / Rua 20 de Agosto (bloqueio da via principal);

BF 07 - Rua Márciano Porcino / Rua Osvaldo Martins de Castro;

BF 08 - Rua São Cornélio / Rua São Barnabé;

BF 09 - Rua São Cornélio / Rua Boa Ventura.

XXXIX Corrida do Itaigara 2019

Durante o evento, que acontece domingo, 17, será feita a interdição do tráfego de veículos e uma faixa de tráfego, a partir das 6h30, na Av. Antônio Carlos Magalhães (saída em frente ao Parque da Cidade, sentido Orla), retorno no Posto dos Namorados (sentido Iguatemi), Av. Paulo VI (primeiro retorno à esquerda após o Hiper Posto), Rua Wanderley de Pinho, Av. Paulo VI, Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, Rua das Hortênsias, Av. Paulo VI, Rua das Dálias, Rua Guillard Muniz, Rua das Angélicas, Rua Alexandre Humboldt, Rua das Hortênsias, Praça Ana Lúcia Magalhães (acessa o primeiro retorno à esquerda / próximo ao Módulo Policial), Rua Padre Manuel Barbosa, Rua Florentino Silva, Rua General Antônio Sampaio, Rua Érico Veríssimo, Rua Sílvio Valente, Av. Antônio Carlos Magalhães (Via Marginal / Shopping Itaigara), e na Rua Rubens Guelli (chegada em frente ao Empresarial Itaigara).

7ª Caminhada da Paz

Para a realização do evento, no domingo, 17, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, na Rua do Tronco – Ilha Amarela (saída), Rua Cabaceira, Rua Direta do Rio Sena, e Praça do Rio Sena /Final de Linha (Chegada).

XV Festival Internacional de Artistas de Rua

Neste domingo, 17, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, haverá proibição do estacionamento de veículos, das 12h às 22h, na Rua da Penha, na Ribeira – trecho do Final de Linha –, onde também haverá proibição de tráfego entre 17h e 22h.

Bloco as Piruas

Durante a realização do Bloco das Piruas, que acontece neste domingo, 17, haverá interdição do tráfego, das 14h às 21h, nas vias de acesso à Praça São Benedito. Haverá também a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h, na Rua Adelina Lopes (saída Loteamento Vila Mar), Rua Arthur Gonzáles, Av. Aliomar Baleeiro, Rua Direta de Nova Brasília, e na Praça São Benedito (chegada).

