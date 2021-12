Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Dois eventos alteram o trânsito em dois pontos de Salvador neste fim de semana. No Campo Grande acontece o 8º Encontro Baiano de Veículos Antigos e, na avenida Octávio Mangabeira, será realizada a Corrida das Cores.

Por conta do Encontro de Veículos Antigos, no Largo do Campo Grande (na via que margeia a Praça Dois de Julho) - trecho entre o hotel Sheraton da Bahia Hotel e a rua Forte de São Pedro - o tráfego será interditado nesta sexta, 4, no sábado, 5, e domingo, 6, sempre das 5h às 20h.

Também nos três dias, das 8h às 20h, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai controlar o tráfego de veículos, auxiliar a travessia de pedestres e fiscalizar a incidência de estacionamento irregular nas redondezas.

Corrida das Cores

No domingo, 6, a interdição do tráfego de veículos acontece na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre 5h e 10h, no trecho compreendido entre o retorno situado em frente ao Restaurante Bambara e o Parque Atlântico (Aeroclube).

Os veículos que vêm da Pituba, sentido Itapuã, poderão seguir pela rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), e avenidas Tancredo Neves, Luís Viana Filho, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira.

O acesso dos residentes às vias interditadas será garantido mediante comprovação de endereço, por meio de documento do veículo e/ou contas de telefone, água ou energia elétrica.

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Rua Lucaia, Rio Vermelho







Avenida ACM, Itaigara





Avenida Heitor Dias, Vila Laura



Rua Carlos Gomes, Centro







Largo da Graça, Graça







Avenida Adhemar de Barros, Ondina





Avenida Fernandes da Cunha, Uruguai







Rua Silveira Martins, Cabula

*****************

adblock ativo