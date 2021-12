Eventos alteram o tráfego de veículos em bairros de Salvador neste domingo

Devido a diversos eventos programados em Salvador, o fluxo de veículos em vias dos bairros Marechal Rondon, Barra e Comércio, em Salvador, sofreu alterações neste domingo, 27. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as mudanças têm o objetivo de garantir a segurança do público nestas regiões.

Feira Criativa, Vem Pro Centro

Desde sábado, 26, a região do Comércio recebe a Feira Criativa. Por isso, o tráfego de veículos srá interditado na Av. da França, das 5h às 12, na pista esquerda entre a rua da Polônia e o Terminal Náutico da Bahia, e, a partir das 12h, na pista à direita, entre a rua da Suécia e o Terminal Náutico da Bahia.

Circuito Santander TFRS Vila Forma

Na Barra, o tráfego de veículos será interditado durante o evento que acontece neste domingo, 27, a partir das 5h, com liberação progressiva à passagem dos atletas, na Av. Oceânica (entre a curva da Paciência e o largo do Farol da Barra, e sentido Barra, entre o largo do Camarão e a rua José Sátiro de Oliveira), e na Av. Adhemar de Barros (entre Av. Oceânica e a rotatória em frente a Ufba).

Como opção de tráfego, os veículos que circulam pelo trecho interditado, terão o sentido Rio Vermelho/Barra, a rua Eurycles de Matos e Av. Anita Garibaldi; no sentido ladeira da Barra/ Ondina, a Av. Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Burnier, largo do Chame - Chame, e Av. Centenário. Aqueles provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho poderão acessar a travessa Prudente de Moraes, rua da Paciência (sentido Ondina), rua Eurycles de Mattos, e Av. Anita Garibaldi.

O Brasil Contra a Corrupção

Ainda na Barra, neste domingo, 27, das 9h40 às 13h, o trânsito será interditado na Av. Oceânica, entre o largo do Faril da Barra e o Morro do Cristo. Os veículos que trafegam por este trecho terão como opção no sentido Ladeira da Barra / Ondina, acessar a Av. Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Burnier, largo do Chame - Chame, e Av. Centenário; no sentido oposto, Ondina / Barra, a opção é utilizar a Av. Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira, rua Comendador Francisco Pedreira, Av. Centenário, e a rua Augusto Frederico Schmith.

3ª Parada LGBT de Marechal Rondon

Já em Marechal Rondon, Das 15h às 21h deste domingo, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos na Estrada de Campinas, com saída em frente ao Colégio Estadual Arthur de Sales, e na rua Vicente Celestino, chegada no final de linha.

