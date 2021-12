Evento visa conscientizar sobre o Câncer de Cabeça e Pescoço em Salvador

Será realizado no Shopping Center Lapa a Campanha Julho Verde de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Com entrada gratuita, o evento acontece de 18 a 20 de julho, sempre das 13h às 18h, na Praça de Eventos, piso L1. As ações visam conscientizar sobre a doença, através de auto exame e esclarecimentos com especialistas da área de saúde.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), as doenças que atingem boca, lábios, cavidade oral, laringe, faringe, garganta e tireoide, juntos, ocupam a segunda maior incidência de câncer entre homens e a quarta nas mulheres.

Atenção aos sinais

Os cânceres podem ser confundidos com infecções corriqueiras. Porém, se a pessoa perceber que há ferimento na boca que não cicatriza, sangramentos sem motivos aparentes, corrimento nasal malcheiroso permanente, rouquidão e nódulos no pescoço, podem ser sinais de câncer na cabeça e pescoço, e devem ser analisados por médicos.

Alguns cuidados podem ser tomados, visando a prevenção. A ingestão excessiva de bebida alcoólica, que representa 80% dos casos, e o hábito de fumar também são fatores de risco para que a doença desenvolva. Há também o Papiloma vírus humano (HPV), má higiene bucal e desnutrição. A doença é mais comum em homens, com idade acima dos 50 anos, e pode ser transmitida nas relações sexuais. Segundo o Inca, a estimativa é que 43 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço a cada ano.

Quando diagnosticado de forma precoce, o câncer tem mais chances de cura.

Confira as dicas

