Evento sobre vinhos traz palestras e degustação no Shopping Barra

O Malbec World Day Salvador, evento dedicado aos vinhos, acontece de 12 e 14 de abril, das 14h às 21h, na praça central do Shopping Barra, em Salvador.

O evento é uma parceria do Clube Gourmet Bahia com o Consulado Argentino de Salvador e a Câmara Empresarial de Comércio Argentina / Bahia (CECAB). A programação do evento inclui feira e degustação de vinhos Malbec, palestras com especialistas da área, promoção do enoturismo Brasil / Argentina e Cozinha Show, com aulas de chefs renomados, sob a curadoria do chef proprietário do DOQ American BBQ, em Salvador, Caco Marinho.

O ingresso custa R$ 30 (valor de primeiro lote, válido até dia 05/04) e R$ 50 (segundo lote, a partir de 06/04) e dá direito a uma taça de vinho para degustação. Interessados podem adquiri-lo no site do Sympla.

adblock ativo