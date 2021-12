Evento sobre hanseníase segue até a próxima sexta-feira

A Semana de Mobilização para Controle da Hanseníase segue até a próxima sexta-feira, 30, em todos os bairros de Salvador, com ações de combate à doença. Serão realizadas atividades itinerantes, das 8h até as 12h, com exames, palestras e rodas de discussões,

Para chamar à atenção da população para os problemas causados pela doença, o Elevador Lacerda vai receber iluminação especial e ficará na cor verde.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem o intuito de sensibilizar a comunidade sobre os sintomas da hanseníase, buscando fazer com que aumente o diagnóstico e os portadores da doença, passem a buscar ativamente pelos agentes comunitários de saúde.

Segundo as informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em 2014, foi registrado na capital 340 casos de hanseníase. O tratamento é de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Qualquer pessoa pode procurar um posto de saúde perto da sua casa para fazer o exame.

