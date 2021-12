Evento reúne produtos e serviços para festas infantis

Balões, doces, buffet, animação infantil, fotografia e filmagens são alguns dos produtos e serviços que os pais e mães podem encontrar durante a primeira edição do Expo World Kids Brasil, evento que começou neste sábado, 8, e vai até o dia 23 de agosto, na praça principal do Shopping Salvador.

A ideia é oferecer em um mesmo local fornecedores que garantam a realização de uma festa de aniversário infantil, segundo a produtora do evento e proprietário do buffet Mundo Caramelo, Graça Dias.

O colorido dos balões e da decoração e a beleza dos doces atraíram a atenção de mães e curiosos para os estandes montados. Entre as novidades estão a produção de doces de Cléo Silva, que produz doces de brigadeiro e bolos decorados em formas variadas, como ursos, móveis, flores, sem a utilização da massa americana, base tradicionalmente usada para decoração. Já a Balloons Fest fornece criações originas de balões a partir e R$ 1 mil por festa.

Quem optar pela feira, pode encontrar preços mais atrativos. O buffet Corujice, por exemplo, negocia uma festa completa por R$ 7,7 mil, valor com 15% de desconto.

Fornecedores

Em busca de uma solução rápida para a festa de um ano de sua filha, a servidora pública Jara Vasconcelos gostou da ideia de ter vários fornecedores em um só local. "Hoje em dia os buffets infantis em Salvador estão muito concorridos. É preciso marcar com antecedência. Aqui tem decoração, tem buffet, dá para fazer vários orçamentos", afirma.

Depois de planejar três aniversários para os seus filhos, ela afirma que o mais importante é confiar no fornecedor e acompanhar tudo de perto. "No primeiro ano da minha filha contratei um buffet que não me entregou nem metade do que estava no contrato. Frustou todas as minhas expectativas".

Segundo a produtora do evento, Graça Dias, os fornecedores selecionados para participar da feira precisam ter necessariamente mais de dois anos de atuação no mercado, ter sede física e empresa registrada. "Festa é sonho, principalmente da mãe da criança. É preciso ter responsabilidade para esta hora não ser frustrante".

Durante os finais de semana, o animador infantil Tio Paulinho se apresenta e a as crianças podem participar de oficinas de pintura e do espaço de recreação.

