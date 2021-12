Evento reúne gastronomia, arte e moda até domingo

Prossegue até este domingo, 12, no Barra Hall, rua Barão de Itapuã, Barra, a sexta edição do Pop up Shop - Inverno, que reúne, no mesmo espaço, opções de artesanato, moda, decoração, gastronomia e diversão.

Os participantes também podem contribuir com o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec) comprando um ingresso solidário no valor de R$ 5.

Organizado pela produtora Lara Kertész, o evento acontece semestralmente e busca oferecer consumo e lazer. Proporciona ao público um mix de estandes variados e a oportunidade de adquirir artigos diversificados e de alta qualidade, em estandes como da Storestudio, Canek e Cheiro no Ar.

Lara Kertész explica que esta edição conta com 70 expositores de produtos em geral e oito pontos de gastronomia. Também oferece o Espaço Kids, onde os pais podem deixar os filhos se divertirem sob o cuidado de monitores.

Num pequeno palco, músicos anônimos e conhecidos apresentam pocket shows. Saulo Fernandes, Magary Lord, Márcio Mello, Alexandre Peixe e Gilmelândia estão entre os artistas mais conhecidos.

Variedade

A primeira edição aconteceu no restaurante El Caballito, na Pituba, em 2013. Contou com 28 expositores e público de cerca de 1.500 pessoas nos três dias de evento.

A 7ª edição da Pop Up Shop será realizada de 2 a 4/12, em local a ser confirmado, e a curadoria do mix de expositores começa a partir de 15 de julho. A exigência para a seleção é que o expositor, autônomo ou lojista, ofereça produtos e serviços inusitados e atrativo para surpreender o visitante a cada edição, diz a produtora.

adblock ativo