Evento reúne expositores do mercado de casamentos em Salvador

As noivas que ainda estão em processo de decisão sobre quais fornecedores contratar para o casamento poderão conferir de perto as novidades e expositores voltados a este mercado. Será realizado nos dias 25 e 26 de setembro, das 15 às 22h, a segunda edição do evento 'Noivas Exclusivité', na loja Maison 263, localizada no Caminho das Árvores.

O 'Noivas Exclusivité' terá como tema neste ano 'Salão Verde', dando destaque a decorações com flores, folhas e cores. O evento conta com palestras, degustação de vinhos e espumantes, exposição fotográfica, entre outros.

A exposição conta com a presença de profissionais do ramo de decoração, buffet, salão de beleza, convite, fotografia, bolo, bar, doces, vestidos de noiva, entre outros. Entre os nomes já confirmados estão Vinícola Pertelongo, Spaço Renata Maia, Salão Sá Marina, DL Convites, Personalizados & Presentes, Canário Produções, KZZ Drinks Bar, Studio Eduardo Freire, Tatiana Ribeiro Assessoria e Cerimonial, JNC Segurança e Manobrista, Salvador Vip Limousines, Jeane Cakes, Bem Docitos, Solar Santorini, Interagire, Safira Eventos, La Novia, Carolina Ribeiro Produções e Mila Bem-Casados.

adblock ativo