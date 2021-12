Evento reúne 1.300 apaixonados por motocicletas em Salvador

Cerca de 1.300 homens, mulheres e crianças se encontraram , na manhã deste domingo, 1º, na Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador, para dar início ao VII Moto Passeio do Esquadrão Águia. O objetivo é aproximar a Polícia Militar (PM-BA) da comunidade.

O grupo saiu por volta das 10h da avenida Contorno, em direção à Paralela. O passeio terminou no parque aquático Wet'n Wild. "É uma grande festa de integração. Nossa unidade tem como principal objetivo combater os criminosos que utilizam motos para cometer delitos, mas para o cidadão de bem o relacionamento é dessa maneira", comentou o comandante do Águia, major Marcelo Grum, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA).

Lúcio Pimenta, presidente da Associação de Motociclistas do Estado da Bahia (AMA), garantiu que a relação dos motociclistas com a PM-BA é excelente. "Participo sempre dos eventos, fortalecendo ainda mais essa parceria. Esperamos também despertar na população mais respeito para aqueles que andam sobre duas rodas", afirmou, em nota.

Ao término do evento, no parque aquático, uma banda de rock animou o grupo, brindes foram sorteados e uma exposição de food truck alimentou os apaixonados por motos.

