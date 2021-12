Evento promove troca de ideias entre jovens no Parque Tecnológico

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti) promove nesta quarta-feira, 26, às 14h, o primeiro de uma série de encontros entre jovens sobre a produção de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). O evento, intitulado "Papo de Inovação", será realizado no Parque Tecnológico, localizado na rua Mundo, 121, no Trobogy, em Salvador. O debate será mediado pelo chefe de Gabinete da Secti, Rodrigo Hita.

A ideia é promover um bate-papo entre os que produzem CTI com o discurso acadêmico e os que não estão inseridos no ambiente acadêmico. Serão um ou dois temas para serem debatidos pelos jovens e alguns convidados. Os assuntos são variados, desde algoritmos das redes, "Edge Ranking", até robótica e programação.

Na estreia, Rodrigo Hita vai apresentar a proposta do "Papo de Inovação". “Serão jovens dos diversos segmentos de CTI que vão ajudar na construção do 'Papo'. A ideia é que os jovens possam nos pautar. Vamos, a partir de agora, aproximar esses jovens do Poder Público, promovendo esse intercâmbio de experiências”, comentou Hita, conforme nota da Secti.

