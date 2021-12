Evento promove ações para bebês em Salvador

A 2ª Semana do Bebê Soteropolitano foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 3, e segue com programação gratuita até o próximo sábado, 8. A cerimônia de abertura foi realizada no auditório do Ministério Público da Bahia (MP-BA), em Nazaré, com um seminário voltado para profissionais da área da saúde. As ações da campanha são multidisciplinares e têm por objetivo desenvolver ações de responsabilidade e cuidado com a primeira infância no município.

Serão realizadas atividades educativas com rodas de conversa nas unidades de saúde municipais sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável, prevenção de acidentes domésticos e cuidados básicos. As gestantes receberão das equipes multidisciplinares esclarecimentos sobre a importância do teste do pezinho até o sétimo dia de vida do recém-nascido.

Também serão realizados dois mutirões para o teste do olhinho em crianças de 0 a 3 meses. O primeiro acontece durante toda esta segunda-feira, 3, no Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana, localizado na Avenida Dom João VI, 275, em Brotas (em frente ao Hospital Evangélico).

O procedimento também será oferecido na Maternidade Albert Sabin, das 8h às 13h, na sexta-feira, 6. Para realizar o exame, é necessário que o responsável esteja portando a carteira de saúde da criança, bem como, o cartão SUS da mãe.

Creas

Durante a semana, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) irá promover palestras e orientações sobre violação dos direitos da criança nos centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), sempre a partir das 9h. Na unidade do Bonocô, a atividade acontecerá na terça-feira, 4.

A equipe técnica estará no Creas Sete Portas na quarta-feira, 5, e no Creas São Gonçalo na quinta-feira, 6. Na sexta-feira (7), das 13h às 17h, haverá uma ciranda reflexiva do Fórum Baiano de Educação Infantil, quando será abordado o tema "Atuação do Creas em casos de violação de direitos envolvendo crianças", no auditório da Faculdade de Educação da Ufba, no Vale do Canela.

O encerramento da programação será no sábado, 8, das 9h às 16h, com um encontro lúdico com bebês na Praça do Campo Grande, além de atividades recreativas e vacinação contra a poliomielite.

