Evento promove ações de valorização do trabalho doméstico em Salvador

Será realizada entre esta quinta-feira, 25, e sábado, 27, a 10ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. Na quinta ocorrerá das 14h às 19h e na sexta e sábado, das 9h às 19h. A ação, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), ocorrerá no Shopping Center Lapa, piso L1, em Salvador.

Na ocasião haverá serviços gratuitos, atividades culturais e palestras. O evento marca as comemorações do Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico, celebrado neste sábado, 27.

Entre os três dias de ações, o público presente poderá participar de atendimentos como intermediação de mão de obra, orientações soba direito trabalhista e previdenciário, além de emissão de Carteira de Trabalho. Também serão exibidos filmes e apresentações artísticas, como a participação do comediante Pisit Mota.

