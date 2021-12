Evento Pedal Kids reúne a criançada na Ribeira no domingo

Para celebrar antecipadamente o Dia das Crianças, será promovida o Pedal Kids neste domingo, 8, no Largo do Papagaio, na Ribeira, em Salvador. O evento, voltado à criançada, está previsto para começar às 9h e é realizado pelo projeto Pedal Cidade Baixa, que estimula o uso de bicicleta no dia a dia.

Na ocasião, os pequenos, além de se divertirem com um passeio pela praça, irão participar de outras atividades recreativas e ganharão lanches.

Segundo a organização do projeto, o Pedal Kids foi criado com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta pelos baixinhos. Eles ainda orientam aos pais, interessados em levar os filhos maiores que 8 anos, que é preciso ter próprio equipamento, uma vez que o projeto só possui bicicletas para crianças menores.

