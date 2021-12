Evento para noivas arrecada leite e notas para hospital

Com a intenção de ajudar o Hospital Martagão Gesteira, o "Check List Noivas - Realize" arrecada latas de leite e notas fiscais. O evento acontece neste domingo, 20, das 17h às 21h, no Espaço Realle, no bairro de Pituaçu.

Feito para as noivas, a cerimônia reúne fornecedores importantes para a realização de casamentos e disponibiliza um check list completo dos serviços que elas precisam para montar a sua festa. A intenção é apresentar diferenciais, tirar dúvidas e negociar durante o evento, com desfiles, música e muita interatividade.

O "Check List Noivas - Realize" está programado para receber 150 noivas que poderão levar um acompanhante cada. As inscrições já começaram através do site e a troca das notas fiscais e/ou latas de leite pelo convite pode ser feita no escritório do Cerimonial Realize, localizado no Ed. Antares Empresarial (rua Alceu Amoroso Lima, no Caminho das Árvores, atrás da Casa do Comércio), ou no dia do evento, no próprio Espaço Realle.

adblock ativo