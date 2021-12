Evento para mulheres empreendedoras de Salvador acontece de forma online e gratuita

Estão abertas as inscrições para o "A Hora Delas", evento gratuito, voltado às mulheres empreendedoras, que será realizado entre os dias 31 de março e 1º de abril, das 19h às 21h, via Zoom. A iniciativa é realizada pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Salvador. As interessadas podem conferir a programação e fazer a inscrição através do site.

O evento reúne mulheres referência no universo do empreendedorismo que irão apresentar, de forma prática e descomplicada, conhecimentos, orientações e dicas para quem quer começar a empreender ou para quem já empreende. Entre os temas abordados estão ainda desafios que as mulheres enfrentam para empreender, oportunidades para que elas possam gerir melhor os seus negócios, a multiplicidade de papéis desempenhados pelas empreendedoras, dados sobre o empreendedorismo feminino na Bahia e histórias de mulheres inspiradoras.

Mulheres que transformam

Entre as convidadas do evento estão a Karine Oliveira, Fundadora da Wakanda Educação, eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 pela revista americana Forbes. A empresária desenvolveu uma metodologia que promove impacto social ao traduzir conteúdos de empreendedorismo para a realidade do empreendedor periférico, utilizando uma linguagem acessível e regional. O objetivo é potencializar negócios que operam por necessidade.

Já Lorena Cruz, Ecóloga, criadora da empresa As Festas de Manuca, trabalha há 5 anos produzindo festas sustentáveis em Salvador e Região Metropolitana. A empresa já contabiliza mais de 150 festas sustentáveis produzidas, incluindo festas infantis, festas adulto, batizados e mini casamentos.

Outra história inspiradora é de Solange Borges, criadora da Culinária de Terreiro, que compõe o coletivo Sítio da Lagoa na Agrovila, em Camaçari-BA. responsável pela produção de comida sem agrotóxico em prol de um consumo sustentável. O negócio alia alimentação saudável, turismo étnico e religioso, e o cuidado socioambiental.

