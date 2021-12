Evento oferece exames gratuitos de prevenção do glaucoma

Exames gratuitos para a prevenção e detecção do glaucoma são oferecidos nesta terça, 24 e quarta-feira, 25, das 9h às 18h, no Espaço Conforto, no 2º piso do Shopping Center Lapa no centro de Salvador. A ação faz parte das comemorações, nesta quinta-feira, 26, do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma.

De acordo com pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), 80% das pessoas que possuem a doença só procuram atendimento com o oftalmologista depois de começarem a sofrer com perda de visão, olhos vermelhos, desconforto e embaçamento. Se o glaucoma não for diagnosticado precocemente, pode levar à cegueira. Mesmo não tendo cura, o tratamento clínico à base de colírios pode evitar o aumento da perda da visão.

Pessoas com mais de 40 anos devem realizar exames anuais ou pelo menos a cada dois anos para detectar a doença. Já as pessoas que pertencem a grupos de risco (como pessoas com a doença, com a cor da pele negra, grau de miopia acima de 6, já ter feito cirurgia nos olhos ou tratamentos à base de colírios com corticóides) devem fazer exames a partir dos 35 anos. A doença atinge cerca de 300 mil pessoas na Bahia e 70 milhões em todo mundo.

Atendimento especializado

Os cidadãos podem contar com atendimento gratuito no ambulatório de glaucoma do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Com funcionamento às quintas e sextas-feiras, a unidade tem uma equipe de quatro especialistas. São atendidos os pacientes encaminhados após avaliação no departamento de oftalmologia geral do hospital. Feita a avaliação no setor de glaucoma, se diagnosticada a doença, dá-se prosseguimento ao tratamento mais indicado para cada caso.

