Evento no Pelourinho debate infância e vida adulta de mulheres negras

O Ponto de Cultura Boiada Multicor - UNIRAAM (Universidade da Reconstrução Ancestral Amorosa), localizado no Centro Histórico de Salvador (Pelourinho), recebe no dia 03 de agosto a roda de conversa “Da infância à Vida Adulta: caminhos para a cura das mulheres negras”. O evento, que acontece no horário das 14h às 17h30, irá debater trajetórias e estratégias de autocuidado realizadas por mulheres negras.

A iniciativa é do Portal Black Fem e o debate ocorre em três blocos: “infância e adolescência: passos para se tornar uma mulher adulta”; “vida adulta das mulheres negras: como chegamos aqui”; e “cura”, em que serão discutidas estratégias autocuidado.

A entrada custa R$ 5,00 e garante certificado de participação.

