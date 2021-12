Evento na orla estimula a atividade física

Para sensibilizar a população sobre a importância da promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, o Ministério da Saúde promove neste domingo, 7, (data em que se celebra simultaneamente os dias mundiais da Atividade Física e da Saúde) uma série de eventos nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.

Em Salvador, as ações acontecerão no Jardim de Alah, das 7 às 13h. A programação terá apresentações de capoeira e swing baiano, oficinas sobre avaliação de riscos para a saúde, orientação para alimentação saudável, entre outras.

O professor universitário Sérgio Sobreira, 50 anos, encontrou na prática de atividades físicas a saída para superar os problemas de obesidade moderada e síndrome do pânico (da qual sofria há dez anos e precisava tomar remédio diariamente para controlar).

Assim como no caso de Sérgio, a prática de atividades físicas também pode prevenir doenças crônicas não-transmissíveis, como hipertensão, diabetes e até câncer, problemas que levam o governo federal a gastar 75% da verba para atenção à saúde no Sistema Único de Saúde.

O evento programado neste domingo para a orla resulta também de parceria entre as secretarias municipal e estadual da Saúde e o programa Agita Bahia. São esperadas cerca de três mil pessoas. Começa com uma caminhada, a partir das 7h, de ida e volta do Jardim de Alah ao antigo Aeroclube Plaza Show.

De acordo com o educador físico e coordenador do Agita Bahia, Cristiano Pitanga, o principal objetivo da ação é sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, a partir da prática diária de exercícios.

Com a prática regular de atividades físicas, Sérgio perdeu 26 quilos e já não toma medicamentos para controlar a síndrome do pânico. "Melhorou a qualidade do meu sono e não tive mais problemas de refluxo nem de prisão de ventre", ressaltou Cristiano. Diferentemente do professor universitário, para quem leva uma vida sendentária, ele faz uma alerta: "Estas pessoas estão sujeitas a doenças. Atividades simples como caminhar ou subir escadas podem mudar este quadro". No entanto, antes de iniciar a prática de exercícios, algumas recomendações devem ser seguidas.

Pitanga orienta que o ideal é começar com 30 minutos diários de atividades, mesmo que fracionadas em seções de 10 ou 15 minutos. "É importante realizar alongamento de 10 a 20 minutos", diz.

A atividade inicial recomendada é a caminhada. "Ela é o básico da atividade física. Gradualmente, a partir do acompanhamento profissional, a pessoa deve ir aumentando o tempo até chegar ao ideal de 300 minutos semanais", diz o educador físico Hélio Campos.

De acordo com o médico especialista em fisioterapia do esporte, Arivan Gomes, antes de iniciar qualquer atividade física, um médico deve ser procurado.

"As pessoas devem procurar duas especialidades: um clínico geral ou cardiologista, para avaliar os riscos de doenças do coração, e também um ortopedista, para avaliar se a pessoa sofre com doenças ósseas", orienta.

Se não forem seguidas as recomendações médicas, pode trazer riscos à saúde. "A pessoa pode sofrer desde lesões, entorses, dores e inflamações musculares, até infarto e morte súbita", alerta Gomes.

