Evento lembra vitória na Batalha do Riachuelo

As réplicas das bandeiras hasteadas pela Marinha do Brasil depois da vitória contra o Paraguai, na Batalha Naval do Riachuelo, em 1865, subiram ao mastro do 2º Distrito Naval, localizado no bairro do Comércio, na manhã desta sexta-feira, 10, ao som do hino nacional.

Cerca de 2.500 militares brasileiros combateram na batalha com o objetivo de barrar as tentativas do governo paraguaio de ampliar o território do seu país, apossando-se de terras dos países vizinhos.

Canhões apontados para Baía de Todos-os-Santos dispararam 17 tiros marcando o início da solenidade, que agraciou com menções honrosas personalidades e autoridades civis e militares presentes no evento.

Uma mensagem do presidente em exercício, Michel Temer, foi lida por um dos representantes da corporação, e a banda dos Fuzileiros Navais, conhecida como Cisne Branco, ficou responsável por encerrar o evento.

Importância

"Temos muito honra em celebrar esse dia, considerado uma data magna para Marinha do Brasil", frisou o Comandante do 2º Distrito Naval, Cláudio de Viveiros.

Como parte das comemorações, foram depositadas flores no monumento aos mortos da Guerra do Paraguai, localizada na Praça Riachuelo, no bairro do Comércio.

Além das cerimônias, outros eventos integram as homenagens. Neste sábado, 11, estará aberta a visitação aos navios da esquadra no Porto de Salvador. No domingo, 12, acontecerá a 34ª Corrida Rústica Riachuelo, no Farol da Barra.

