Evento incentiva uso do cabelo afro

Os adeptos do cabelo natural - crespo, cacheado e ondulado - se reuniram no evento Encrespa Geral Salvador que aconteceu neste domingo, 23, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho.

"É uma comemoração pelo uso do cabelo natural", define a empreendedora social Jacqueline Moitinho, uma das organizadoras da atividade.

Criado e organizado a partir de redes sociais, como Orkut e Facebook, o evento acontece anualmente. Em 2014, a programação incluiu apresentação musical, roda de conversa sobre beleza afro-brasileira, além de uma palestra alertando para o risco da hierarquização das texturas capilares.

Paralelamente às atividades, uma feira de produtos afros chamou a atenção de quem foi ao Pelourinho.

Feira

Era possível encontrar mochilas, roupas, acessórios, produtos de uso estético, prendedores de cabelo, tudo com estampas que remetem às madeixas encaracoladas.

O grupo atualmente conta com antropólogas, sociólogas e educadores, que também produzem palestras em escolas. "É importante entender o uso do cabelo enrolado como um ato político e não como uma moda passageira, apenas porque uma artista está usando", explicou a educadora Mayara Chaves.

adblock ativo