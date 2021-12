Evento incentiva uso de bicicleta na Barra

Acontece pela primeira vez em Salvador, neste domingo, 24, no Farol da Barra, o evento "Eu Amo Pedalar". O projeto, que é uma parceria da marca carioca Cantão com a Prefeitura Municipal de Salvador, tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como transporte urbano. O evento é gratuito.

O público poderá utilizar áreas como o espaço educativo de colorir, além de participar de atividades com voluntários do Bike Anjo no minicircuito. Também terá um encontro das meninas no Pedal Cycle Chic.

Além disso, ocorrerá o pocketshow de "O Liberato" e a participação de Bikefoods: Castanho e Monterrey.

