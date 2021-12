Evento incentiva a contratação de deficientes físicos

O Sinebahia promove, nesta sexta-feira, 25, das 8h às 17h, o Dia D da Contratação das Pessoas com Deficiência. O evento acontece na unidade central do órgão, no Iguatemi, com atendimento e inclusão da pessoa com deficiência (PcD) no mercado formal de trabalho. Cinquenta empresas vão oferecer vagas para este público. E para garantir o melhor funcionamento do evento, a unidade vai adaptar a área interna, dessa forma não terá atendimento ao público na quinta-feira, 24, informou o SineBahia.

O Dia D da Contratação das Pessoas com Deficiência é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e tem como parceiros na Bahia o Governo do Estado, por meio das secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJDH); Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE/BA); e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

De acordo com o SineBahia, a inclusão das pessoas com deficiência já é realizada pelo orgão. Mas, mesmo fazendo um trabalho de sensibilização nas empresas, ainda há resistência e preconceito em empregar essa mão de obra. A Lei Federal de Cotas 8.213/91 obriga as empresas com mais de 100 funcionários a incluírem pessoas com deficiência (PcDs) no seu quadro de funcionários.

O órgão informa ainda que devido ao dia do Servidor Público, não funcionará na segunda-feira, 28.

