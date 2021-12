Evento incentiva a adoção de crianças a partir dos 5 anos

Quando o assunto é adoção, as famílias pensam logo em bebês, em detrimento de outras crianças consideradas "velhas" para o processo. Mas é justamente para quebrar esse paradigma, que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio da Universidade Corporativa (Unicorp), irá promover mais uma edição do TJBA Kids.

O evento acontece no dia 20 de outubro, na sede da Unicorp, no Monte Serrat. Com o tema "Não se esqueça de mim", a ideia do projeto é incentivar a adoção de crianças a partir dos 5 anos, que, geralmente, aguardam por uma família adotiva durante um longo período nas instituições de acolhimento.

A iniciativa do TJBA Kids é da Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais (AEP II) junto com a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), comandada pelo desembargador Emílio Salomão Resedá. A campanha “Não se esqueça de mim” é da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Corregedoria das Comarcas do Interior e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) do TJ-BA, coordenada pela juíza Andréa Paula Miranda.

