Evento gratuito reúne palestras sobre medicina holística em Salvador

O Teatro Eva Herz (Livraria Cultura) recebe nesta quinta-feira, 15, às 18h, o evento "Longevidade ativa e a aplicação da medicina holística". As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet.

O evento reúne profissionais da área de saúde da capital baiana e tem como realizadores os médicos Walter Viterbo, um dos pioneiros na acupuntura em Salvador, que vai falar sobre o "Uso da acupuntura na melhoria da qualidade de vida"; e Leonardo Eugênio, que vai abordar sobre a "Aplicação da medicina ortomolecular para o equilíbrio físico orgânico".

Entre os palestrantes, está a psicóloga Christianne Gomes, que vai falar sobre os desafios de viver mais e melhor, a partir do tema "É possível fazer as pazes com o tempo?". Além dela, o educador físico, Filipe Marinho vai abordar "A atividade física como objeto integrante da autonomia ao longo da vida". Já a nutricionista Daniela Brito trata da Influência da alimentação saudável para a longevidade e prevenção de doenças.

