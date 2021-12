Evento gratuito promove minicampeonato de patins no Jardim dos Namorados

Acontece no próximo domingo, 11, o Bora Patinar – evento que vai reunir no mesmo local gastronomia, música e esporte. Marcado para ocorrer das 15h às 20h, será no Jardim dos Namorados (Pituba), em Salvador.

Segundo os organizadores, terá minicampeonato de patins, apresentação de DJ's e food trucks. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

Para se inscrever no minicampeonato, é necessário doar agasalhos novos ou usados, que serão distribuídos para as pessoas em situação de rua.

Os vencedores serão premiados com diversos brindes. O público presente no local também poderá ser contemplado com presentes por meio de sorteios.

Para quem não tem patins, vai poder alugar no espaço e participar das brincadeiras.

