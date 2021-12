Evento gratuito promove empoderamento negro e feminino no Rio Vermelho

Com o objetivo de unir as mulheres em prol do empoderamento negro, será realizado no Mercadão Criativo Colaborativo (Rio Vermelho), o encontro "Conexões". Quem for ao local poderá ver a união de arte, ancestralidade, cultura e muito empreendedorismo.

O evento começa com o lançamento do mini-doc "Empoderamente: da aceitação ao reinado", que aborda o uso do turbante, no Candomblé e no ato político de usá-lo e no contexto histórico, às 14 horas. Depois disso, o coletivo Mamilos Prateados e o Grupo Empoderamente vai realizar uma roda de conversa discutindo a temática.

A tarde, todos poderão conferir a exposição fotográfica “Sonhos Femininos”, com registros de mulheres sobre a relação com seus desejos, da Produtora Arco, além de uma feira colaborativa de empreendedoras. Às 16h, tem apresentação da cantora Gabriela Lima, participante do projeto Meu Canto e Otá Produções, parceiros do evento.

A entrada é gratuita e é sugerida ao público a doação de 1 kg de alimento não perecível para o GACC.

