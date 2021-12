Evento gratuito oferece serviços para pessoas com diabetes

Será realizada em Salvador neste domingo, 25, o encontro “Diabetes sem medo”. Organizado pelo Grupo de Diabetes da Bahia, o evento é gratuito e será realizado das 8 às 13 horas, na praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro do Itaigara.

A programação conta com atividades físicas, aulão de dança, cuidados dentários, lanches e aferição de pressão arterial. Também serão oferecidas diversos tipos de orientação para auxiliar na rotina do diabético, como a alimentar, psicológica e cuidados dos pés, olhos e rins. Haverá um espaço reservado para crianças com música e entretenimento.

O encontro é uma homenagem ao Dia Mundial do Diabetes, realizado em 14 de novembro e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e de instituições comerciais.

