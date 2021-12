Evento gratuito discute ferramentas para aprimorar comunicação interna

Com o tema 'Experiências para aprimorar a Comunicação com Empregados', será realizado no dia 17 de abril, a próxima edição do evento "Diálogos|Supera", que acontece no Hub Salvador, um concentrador de inovação e startups da cidade, localizado no Comércio. A entrada é gratuita e para participar, basta se inscrever no site do evento.

O evento, voltado para gestores de comunicação, marketing e RHs, tem como objetivo principal abordar inovações e ferramentas que visem aprimorar o relacionamento entre empresas e colaboradores com foco em engajamento e resultados positivos.

Entre os temas abordados estão: "Fake News e a Comunicação Interna", "A Transformação Digital e a nova relação como o trabalho", "Comunicação, Negócios e Pessoas – como fazer essa combinação funcionar e gerar resultados?", "Vamos Dialogar? A importância da comunicação como competência da liderança".

Durante a conversa, os convidadados irão contar de que forma atingiram resultados e engajamento a partir da implementação de estratégias utilizando novas soluções e tecnologias.

adblock ativo