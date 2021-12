Evento gospel é alvo de polêmica por não cumprimento na grade de apresentações

A 11ª edição do Clama Bahia, evento que reúne cantores nacionais do gospel, que aconteceu neste último sábado, 8, às 17h em Salvador tem gerado uma repercussão negativa do público por causa do não cumprimento da apresentação de artistas confirmados pela grade do evento.

Com o tema "Nossa identidade é Jesus", o festival tinha entre as atrações confirmadas a Pastora Fernanda Brum, Banda do Pa, o cantor Irmão Lázaro, a cantora Talita Barbosa, o cantor Gabriel Guedes e a banda paulista Ao Cubo.

Através das redes sociais, a banda Ao Cubo informou que por conta da falta de passagens aéreas que seriam dadas pela organização do evento, não puderam comparecer ao Clama Bahia 2018.

A banda Ao Cubo se manifestou através das redes sociais.

A Banda do Pa também se manifestou afirmando que devido ao não cumprimento contratual e a falta de apoio por parte da organização do evento, não puderam realizar o show.

A Banda do Pa informou que o cancelamento do show foi devido ao não cumprimento contratual por parte da organização

O cantor gospel Irmão Lázaro também fazia parte da programação porém, segundo as suas redes sociais, o artista realizou um show na mesma data do evento, 8 , no município de Sobradinho às 19h, sendo impossível o comparecimento do cantor no evento já que a distância de Sobradinho para Salvador é de 555 quilômetros, equivalente a 7h e 56 min, aproximadamente.

Até o momento, a rede social do evento Clama Bahia apenas publicou uma nota justificando que todas as despesas de transporte pagas para a pastora Fernanda Brum foram cumpridas pela organização do evento.

A cantora Fernanda Brum ainda não se manifestou sobre o assunto.

Críticas e ataques

A rede social do evento foi alvo de comentários negativos por parte dos internautas que criticaram a falta de organização do evento e alguns chegam a pedir a devolução do valor pago pelos ingressos que custaram entre R$ 55 à R$ 150. "Estou decepcionado com o @clamabahiaoficial, desorganização total, todos os cantores (de grandes nomes como ,@isadorapompeo, @aocubooficia entre outros..) cancelaram em cima da hora, usaram cantores que quase ninguém conhecia, não deram uma satisfação para as pessoas presentes. QUERO O MEU DINHEIRO DE VOLTA, não acho dinheiro no mato pra vocês darem apenas migalhas", comentou um seguidor.

A cantora e empresária, Talita Barbosa estava na programação do Clama Bahia 2018 e através dos 'stories' das suas redes sociais relatou que por ter sido responsável pelo marketing e publicidade do evento, foi alvo de diversas ameaças e ataques. Ela ainda esclareceu que não faz parte da organização do evento e que desconhece o motivo dos cancelamentos. A cantora ainda divulgou números para que as pessoas entrem em contato com a organização do evento.

Histórico

Neste ano, o evento Clama Bahia iria acontecer no dia 22 de setembro na Arena Fonte Nova. Após cancelamento, o show foi remarcado para o dia 8 de dezembro no Parque de Exposições.

Na época, a assessoria do evento informou que o motivo do cancelamento do show na Arena Fonte Nova foi por conta de problemas técnicos e falta de tempo hábil para montar a estrutura para o show. Porém, de acordo com a assessoria da Arena Fonte Nova, eles informaram que o evento não foi realizado no espaço por falta de entrega de um alvará municipal pelos organizadores do evento.

Em nota, a assessoria do Clama Bahia se posicionou a respeito acontecido. Segundo o texto, a mudança de local e data, da Arena Fonte Nova para o Parque de Exposições, gerou dificuldades operacionais e de logistica com os artistas e bandas que já estavam confirmados.

A assessoria também informa que foram surpreendidos com a desistência da cantora Fernanda Brum. O Clama Bahia alega ter cumprido com as exigências contratuais e terem sido informados da desistência de última hora. Ao fim do texto, o Clama Bahia pede desculpas ao público e informa que os responsáveis pelos transtornos serão penalisados juridicamente.

