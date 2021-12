Evento festeja sete anos da Lei Maria da Penha

Será apresentada, nesta terça-feira, 1º, em Salvador, a campanha "Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha - a lei é mais forte", que integra as comemorações dos sete anos da Lei Maria da Penha.

O evento, será realizado a partir de 8h30, no auditório Afonso Garcia Tinoco, na sede do Ministério Público estadual, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e contará com uma palestra com Maria da Penha Maia Fernandes, que dá nome à Lei.

A campanha é resultado da cooperação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Governo Estadual e tem como objetivo unir e fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual e federal para dar celeridade aos julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e garantir a correta aplicação da Lei.

Impunidade

De acordo com a promotora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem) do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Márcia Teixeira, a campanha pretende envolver todos os operadores de Direito no enfrentamento à impunidade e no esforço de responsabilização de agressores e assassinos de mulheres no País.

"Além dos profissionais, queremos mobilizar toda a sociedade no enfrentamento à impunidade e à violência contra a mulher", disse.

