Evento 'Eu vivo futebol' reúne personalidades do esporte em Salvador

A segunda edição do 'Eu vivo futebol' acontece em Salvador, no Hangar Novotel, dia 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento contará com um dia inteiro de palestras e debates sobre o esporte mais popular do mundo. As inscrições podem ser feitas através do Sympla, e o investimento é de R$ 200.

Nesta edição, nomes do futebol brasileiro são os convidados para debates sobre os temas atuais no esporte como VAR, futebol feminino, gestão em alto nível, táticas e modelos de jogo, comunicação no futebol e os desafios do esporte.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras e presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex), são os palestrantes confirmados até o momento.

Outras personalidades serão confirmadas ao longo do mês de outubro. A organização do fórum fornecerá aos participantes certificados ao fim do evento. Mais informações no site Eu Vivo Futebol.

