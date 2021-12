Evento 'Eu Amo Pedalar' é adiado por conta da chuva

O evento 'Eu Amo Pedalar', que faria seu primeiro ato em Salvador no domingo, 24, foi adiado para fevereiro por conta da chuva. Com a mudança, o evento será no dia 28 de fevereiro, no Farol da Barra, das 9h às 16h.

O projeto, que é uma parceria da marca carioca Cantão com a Prefeitura Municipal de Salvador, tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como transporte urbano.

Haverá espaço educativo de colorir e atividades com voluntários do "Bike Anjo" no minicircuito. Também terá um encontro das meninas no "Pedal Cycle Chic", pocketshow de "O Liberato" e a participação de Bikefoods: Castanho e Monterrey.

adblock ativo