Evento em Vilas celebra Dia da Síndrome de Down

“Ser diferente é normal”. A frase de Cacai Bauer, primeira youtuber brasileira com Down, virou o grito de guerra da primeira caminhada em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, em Vilas do Atlântico, na manhã deste sábado, 25.

Batizado de Happy Down, o evento, idealizado pela garota, contou com a parceria da Federação Brasileira Cidadania (Febrac), da Secretaria da Juventude de Lauro de Freitas e do Instituto Manassés. A caminhada, que reuniu dezenas de pessoas, partiu do Educandário Mariza Pitanga em direção à Praia Acessível, na barraca da Gávea.

Janaína Bauer, mãe de Cacai, falou sobre a felicidade de ver o desejo da filha realizado: “Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Não imaginava que a caminhada seria esse sucesso todo. Ano que vem vamos trabalhar para fazer uma semana inteira dedicada a eventos”.

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, também participou do evento: “Experiências desse tipo mostram como as pessoas têm poder de superação. É por isso que a gente tem que continuar com nosso trabalho”, disse.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

