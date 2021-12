Evento em Salvador oferece experiências de realidade virtual

Segue até 11 de agosto o Virtual Experience, evento realizado pela Extreme VR que ganha a praça de eventos do Salvador Shopping. O público tem a oportunidade de experimentar a imersão simulada em um ambiente virtual que reproduz a realidade. Os ingressos individuais custam entre R$ 30 e R$ 80 (promocional) e podem ser adquiridos no local.

Separados em estandes, o game center oferece a diversão no Kat Walk, sistema que simula jogos de FPS (tiro) com o suporte de uma esteira que dá uma imersão maior ao usuário, simula lutas contra monstros e zumbis, além de enfrentar seus maiores medos como estar no alto de um prédio, por exemplo. Também permite ao usuário dirigir o carro dos seus sonhos em pistas clássicas pelo mundo, entre outras imersões.

A Realidade Virtual (VR) é uma tecnologia com recursos gráficos 3D ou imagens 360º que tem o objetivo de criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real, o que gera a imersão e a sensação de estar dentro do video game.

