Evento em Salvador aborda teoria e prática da jardinagem sustentável

A segunda edição do Vivência de Jardinagem acontece no dia 13 de julho, na Casa Guió, no Rio Vermelho, em Salvador. As atividades serão comandadas pela permacultora e jardineira Débora Didonê, a partir das 8 horas.

Vivência de Jardinagem tem a proposta de compartilhar conceitos e colocar na prática do dia a dia atividades de permacultura, sistema de princípios agrícolas e sociais que buscam a criação de ambientes humanos sustentáveis e equilibrados com a natureza.

Dentre as atividades selecionadas para a programação, está a apresentação de montagem e funcionamento de minhocários, além de instruções sobre como montar uma horta-jardim vertical em casa.

As inscrições estão disponíveis no site Sympla.

Jardinagem mirim

Bebês e crianças de até 7 anos de idade também poderão desfrutar da vivência com o manuseio de minhocário e retirada de adulbo para plantio de um pequeno jardim com flores e ervas.

A atividade acontece um dia após o Vivência de Jardinagem, em 14 de julho, a partir das 9h30. A atividade inclui lanche para as crianças e o adulto acompanhante não paga.

Mais informações no site do Sympla.

