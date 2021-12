Evento em faculdade disponibiliza mais de mil vagas de emprego e estágio

Mais de 1.000 vagas de empregos e estágios em diversas áreas serão oferecidas em um evento promovido pela Faculdade Maurício de Nassau. O evento é gratuito e ocorrerá na próxima quinta-feira, 4, das 9h às 16h, na unidade Pituba da instituição. Há vagas de caixa, empacotador, auxiliar administrativo, recepcionista, operador de telemarketing, dentre outras.

As vagas de estágio são para os cursos de administração, recursos humanos, pedagogia, direito, psicologia, enfermagem e farmácia. Oportunidades para pessoas com deficiência também serão oferecidas. As empresas Labchecap, Nobre RH, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), SineBahia, Connect RH, Atakarejo, Farmácia Santana, Integrar RH e muitas outras estarão no local recebendo os currículos.

A diretora da unidade, Karina Bemfica, enfatiza a oportunidade do evento: “Este é mais um projeto de responsabilidade social que a Nassau proporciona à população. Desta vez, voltado para a empregabilidade. Vamos reunir diversas empresas em um só local”.

A Jornada de Empregabilidade é gratuita e aberta ao público. A faculdade em Salvador está localizada na rua dos Maçons, nº 364 (próximo a 16ª Delegacia de Polícia).

