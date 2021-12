O jornalismo nos dispositivos móveis é o tema da terceira edição do Ciclos de Jornalismo (www.ciclosdejornalismo.blogspot.com), que acontece nesta quarta-feira, 29, das 8h30 às 12h, no auditório da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, em Ondina. O evento, que busca estreitar a relação entre os assuntos discutidos nas universidades e a prática jornalística, é aberto ao público.

Os palestrantes Iloma Sales, coordenadora de mídias digitais do Grupo A TARDE; Adelino MontAlverne, mestre em Cibercultura e diretor da agência Malagueta Interativa; e Rodrigo Cunha, que dedica-se a uma pesquisa de mestrado sobre revistas brasileiras em dispositivos móveis; vão abordar a possibilidade dos tablets e dos celulares renovarem a forma de se fazer o jornalismo.

O público vai poder participar com perguntas enviadas aos convidados pelo Twitter (@ciclosdejor) ou presencialmente no debate, que ainda contará com as participações da professora da Facom, Graciela Natansohn; da jornalista Ida Sobral, editora multimídia do G1/Bahia e da Globoesporte.com; e do pesquisador em marketing e comunicação digital Tarcízio Silva.

Esta é a terceira edição do Ciclos de Jornalismo, atividade permanente de extensão da Facom-Ufba. Na primeira, que aconteceu em outubro de 2010, foi discutido o crescimento do jornal popular na Bahia e contou com a participação de Paulo Oliveira, secretário de redação que coordenou a criação do jornal Massa!, do Grupo A TARDE. Já a segunda edição, em abril deste ano, debateu sobre o papel do jornalista multimídia. O então coordenador do A TARDE On Line, Felipe Barbalho, foi um dos palestrantes.





Bruno Porciuncula Evento discute uso de dispositivos móveis no jornalismo

