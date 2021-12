Evento discute situação de mulheres em privação de liberdade

*Sandra está presa no Conjunto Penal Feminino de Salvador, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, há um ano. Ela foi transferida há poucos dias da penitenciária de Feira de Santana para a detenção na capital baiana.

Essa é a segunda vez que Sandra é detida. E, segundo ela, será a última. Aos 46 anos, ela decidiu que, ao retornar às ruas, terá uma nova vida, longe do mundo do crime. Para isso, quer dedicar seu tempo livre na detenção aos cursos profissionalizantes.

No entanto, tais cursos não acontecem com frequência. Na prisão, ela sonha em poder fazer cursos diversos de culinária para trabalhar nesta área após o cumprimento da pena.

Essa foi a reivindicação que foi apresentada pela detenta nesta quinta-feira, 5 , durante a 1ª Conferência Livre com Mulheres em Privação de Liberdade, promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

O evento, que contou com a presença de 100 detentas do Conjunto Penal Feminino, integra a programação das Conferências de Políticas para as Mulheres 2015. O objetivo do encontro foi reunir propostas para a formulação das políticas públicas para os próximos quatro anos.

Durante a Conferência Livre, as presidiárias foram reunidas em diferentes grupos temáticos para discutir questões como igualdade de direitos, oportunidades para as mulheres, mercado de trabalho, avanço das estruturas institucionais e participação feminina no sistema político.

Sugestões

De acordo com a titular da SMP, Olívia Santana, a intenção é que todas as proposições sejam reunidas e apresentadas na conferência estadual, evento da SPM que acontece de 11 a 13 de novembro, em Salvador, no Gran Hotel Stella Maris.

"Queremos elaborar políticas públicas sob a perspectiva das mulheres que estão inseridas nas mais diversas realidades. No caso das que estão privadas de liberdade, elas conhecem a fundo a realidade do sistema prisional e sabem das dificuldades e carências", disse.

Segundo a secretária Olívia Santana, a expectativa é que as sugestões sejam analisadas e submetidas às demais secretarias de estado. "A SPM, nesse caso, trabalhará como mediadora para que as ideias possíveis de ser executadas possam estar na agenda de trabalho da segurança pública, administração prisional, entre outras", afirmou.

*Sandra é um nome fictício

