Evento discute importância da matriz africana no Carnaval de Salvador

A importância das entidades de matriz africana no Carnaval de Salvador é tema de uma debate promovido pela União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba). O evento, que reúne os noves blocos representantes da tradição do samba, será realizado nesta quinta-feira, 14, no museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho.

A discussão conta com especialistas sobre o assunto, com o próposito de elaborar uma carta de reivindicações que será entregue ao Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar).

A mesa será formada pelo diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Flávio Gonçalves, pelo coordenador de pesquisa e eventos da Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia (Asseba) e gestor cultural, Edivaldo Bolagi, pelo presidente do bloco Cortejo Afro, Alberto Pitta e por Makota Valdina Pinto, do terreiro Tanuri Junsara. Também participam do evento, dirigentes de blocos que representam os segmentos culturais envolvidos.

Está na discussão do evento a ampliação do tempo de exposição e o espaço de divulgação nos veículos da imprensa e as cotas de patrocínio da iniciativa privada que são disponibilizadas para os blocos.

Serviço

O que: 7º Fórum de Debates da Unesamba: a importância das entidades de matriz africana para o Carnaval de Salvador

Onde: Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho

Quando: 14 de dezembro, quinta-feira, das 14h às 18h

