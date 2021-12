Evento discute ações de fomento para entidades de matriz africana

Ampliação do tempo de exposição na mídia e das cotas de patrocínio da iniciativa privada disponibilizadas para os blocos. Essas e outras ações de fomento para entidades de matriz africana que atuam no Carnaval de Salvador foram propostas durante o 7º Fórum de Debates da União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba).

O evento realizado, na tarde desta quinta-feira, 14, no museu Eugênio Teixeira Leal, girou em torno do histórico das agremiações e a necessidade de apoio mais efetivo e que não apenas seja focado em ações pontuais para o desfile na folia momesca.

Integraram a mesa o diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Flávio Gonçalves, o gestor cultural, Edivaldo Bolagi, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), Pedro Costa, e o presidente do Cortejo Afro, Alberto Pitta.

“Estou certo que o presidente do Comcar vai analisar as propostas e buscar patrocínio e apoio para as entidades", disse Vadinho França, presidente do bloco Alvorada e diretor da Unesamba. O propósito do seminário é elaborar uma carta de reinvidicações e encaminhar o documento para ser entregue ao Comcar.

De acordo com o presidente do Comcar, Pedro Costa, o seminário traz uma reflexão para uma discussão mais ampla para chegar a definições e objetivos pretendidos. “O cenário é de extrema importância para manutenção da cultura. Após a entrega das reivindicações, vamos procurar os patrocinadores para discutir apoio”, disse Costa.

Segundo Pitta, o evento formaliza uma espécie de exercício para todos os envolvidos. “Governo e entidades devem identificar o que precisa ser modificado e o que necessita ser fortalecido. Somos capazes de fazer a renovação para existir de forma melhor”, disse Pitta.

A Unesamba foi criada em 2005 e reúne as maiores e mais antigas referências carnavalescas do genuíno samba para a preservação da essência do ritmo na Bahia, além de profissionalizar e fortalecer as entidades que são o destaque da quinta, sexta e sábado de Carnaval.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

