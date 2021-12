Evento discute a relação entre educação e tecnologia em Salvador

Com objetivo de discutir a relação entre educação e tecnologia, o Sistema Positivo de Ensino realiza, no dia 27 de abril (sábado), o evento "Um Dia Positivo", que acontece no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara.

O encontro irá reunir 130 gestores e 800 educadores de escolas da região, onde serão discutidos temas como: "Gestão de Aprendizagem", "Gestão Escolar em um mundo de mudanças", "O profissional do futuro e seus desafios" e " O uso da neurociência na educação".

Entre os convidados do evento estão o professor, consultor de inovação e especialista em Adm. Escolar, José Motta Filho, que irá apresentar metodologias de ensino para estudantes através da tecnologia; o economista, Adeildo Nascimento, que irá falar sobre o profissional do futuro e seus desafios; debates sobre "Liderança no Contexto da Revolução 4.0", com a consultora e especialista em Gestão de Pessoas e Liderança, Luciana Gazzoni; além de uma palestra sobre gestão da aprendizagem, com a professora e doutora em História, Vitória Rodrigues.

Para inscrições e mais informações, os interessados devem enviar um e-mail para: grupo@umdiapositivo.com.br

Confira programação:

8h30- Abertura

8h45- "O profissional do futuro e seus desafios": Adeildo Nascimento

10h15- "Liderança no Contexto da Revolução 4.0": Luciana Gazzoni

13h30- "Relatório SPE: Gestão da aprendizagem": Vitória Rodrigues

14h30- " Comunicando boas práticas": Marketing

15h45- "A educação 4.0 e as edtchs emergentes": José Motta Filho

17h- Encerramento

